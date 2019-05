Pisapia: «Scriviamo insieme la storia d´Europa»

Presentati i candidati Brando Benifei e Angelica Radicchi.

Ponente - Il pomeriggio di Giuliano Pisapia in Liguria è iniziato a Pra’ e finito a Camogli.



Europa - «Scriviamo insieme – ha dichiarato Pisapia – la storia d’Europa, una storia nuova: è il messaggio che vogliamo dare. Una storia che unisce esperienze diverse, storie diverse, sensibilità diverse, ma con un unico obiettivo comune, cioè quello di cambiare l’Europa e cambiare anche l’attuale situazione politica in Italia. Vogliamo dare un contributo perché ci sia un’Europa più efficiente, più vicina ai cittadini, più capace di dare risposte. Vogliamo un’Europa più democratica, superando l’unanimità di tutti gli Stati membri, quasi sempre impossibile da ottenere, passando così al criterio della maggioranza qualificata. Questa è una sfida nuova, caratterizzata dalla capacità di aprirsi alle nuove generazioni».



Tour - Agli incontri hanno partecipato insieme al capolista Pisapia, i candidati Pd alle elezioni europee Brando Benifei e Angelica Radicchi, i più giovani candidati della lista del Nord Ovest, insieme ad Alberto Pandolfo, segretario provinciale del Pd Genova, e Vito Vattuone, segretario regionale del Pd Liguria. Il pomeriggio ha preso avvio da Pra’, insieme al Presidente del Municipio Claudio Chiarotti, nel quartiere esempio virtuoso di come l’Europa possa essere vicina ai cittadini, parte della città concretamente riqualificata grazie a un finanziamento europeo che ha permesso di qualificare la Fascia di Rispetto.



Generazioni - «Ho deciso di impegnarmi in questa sfida nuova – conclude Pisapia - in cui si uniscono l’esperienza alla capacità di aprirsi alle nuove generazioni. Verità, unità e solidarietà sono i nostri obiettivi per i prossimi anni per l’Europa e per l’Italia».