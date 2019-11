Riqualificazione di via Biancheri, Ariotti: «Ho portato in aula le richieste dei commercianti»

Ponente - "Nel 2016, in seguito al completamento dei lavori alla stazione di Sestri Ponente, la viabilità della zona è cambiata con lo spostamento dell'attraversamento di via Biancheri. L'accessibilità alla stazione è stata rinnovata, tuttavia è calato il passaggio di pedoni nella suddetta via, con una riduzione degli introiti delle strutture commerciali e conseguente chiusura di alcune di esse. Oltre a questo i commercianti lamentano una situazione di degrado dovuta all'incuria e ai numerosi graffiti": Fabio Ariotti - consigliere comunale della Lega.



"Come Lega abbiamo effettuato un sopralluogo in zona per ascoltarne le richieste e quelle del comitato e per questo, in consiglio comunale, ho presentato un'interrogazione con cui ho chiesto agli assessorati competenti di riqualificare una delle vie più importanti di Sestri, valutando la possibilità di ripristinare il vecchio attraversamento pedonale, aumentando il passaggio di Amiu, pulendo i graffiti, sostenendo le attività commerciali e intensificando la sicurezza per contrastare il degrado di tutta la zona".