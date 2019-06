Varenna, Avvenente: «No ai mezzi pesanti in centro a Pegli»

Ponente - Il consigliere Mauro Avvenente, del Gruppo Pd Comune di Genova ha presentato oggi una mozione approvata all’unanimità sul progetto per la viabilità della sponda sinistra del torrente Varenna, a Pegli, per individuare una soluzione definitiva all’accesso a Pegli e alla Val Varenna.



«La Giunta si impegna ad attivarsi per trovare fondi di finanziamento idonei alla realizzazione del nuovo percorso sulla soponda sinistra del torrente Varenna attraverso il prolungamento di via Cassanello fino all’Aurelia. Questo tracciato permetterebbe di evitare il transito sulla cosiddetta “strada sommergibile”, su cui l’Area Protezione Suolo della Regione Liguria alcuni giorni or sono ha decretato l’impossibilità di procedere con ulteriori proroghe. Gli accessi carrabili sono di conseguenza stati chiusi, provocando una situazione di gravissima criticità che si sta riverberando pesantemente sulle attività imprenditoriali site nella piana Pallavicini nella zona di sponda sinistra del Torrente Varenna e lungo la Val Varenna stessa - ha aggiunto - Molti posti di lavoro potrebbero essere soppressi stante il permanere dell’impossibilità di accesso di mezzi di conferimento dei materiali e delle merci e dei prodotti finiti da consegnare alla clientela. Va ricordato inoltre che il ritorno dei mezzi pesanti nel centro di Pegli provoca situazioni di grave pericolosità, che in passato hanno portato alla morte di due persone. Occorre dunque agire in fretta e l’approvazione della mozione è un primo importante passo in questa direzione».