Via Coronata, Amorfini (Lega): «Entro fine mese asfaltatura completa del tratto»

Ponente - «Durante l'ultimo consiglio comunale ho presentato un'interrogazione inerente alla situazione del manto stradale di via Coronata e il relativo piano di rifacimento. Lo scorso febbraio, peraltro, avevo già portato in aula lo stesso argomento, dopo un evento franoso che aveva interessato e danneggiato la suddetta strada. In seguito a ciò, Open Fiber ha iniziato gli scavi per la fibra ottica e questo ha ulteriormente deteriorato il già rovinato asfalto»: così

Maurizio Amorfini, consigliere comunale della Lega.



«La ditta in questione, ha sì iniziato un ripristino parziale dei tratti interessati dagli scavi, tuttavia gran parte di essa risulta non sicura, soprattutto per i motocicli - aggiunge - L'assessore Fanghella, rispondendo alla mia interrogazione, mi ha assicurato che, in seguito a un accordo fra il suo assessorato e Open Fiber, entro fine mese verrà effettuato un intervento di asfaltatura completa del tratto. Una dimostrazione di reale interesse dell'amministrazione per le esigenze del territorio», conclude Amorfini.