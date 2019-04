Ponente - Subito dopo il crollo di Ponte Morandi - chiaramente - la viabilità a ponente ha subìto una prima fase acuta, e la zona di Borzoli è stata quella più colpita. I problemi hanno riguardato sia la mobilità in sé che la vita dei cittadini, colpiti sia a livello economico che ambientale.



La viabilità di ponente - «Al momento via Carlo Canepa è un quartiere che sta procedendo speditamente» spiega in questo frangente il Presidente del Municipio VI Medio Ponente Mario Bianchi, che annuncia la speranza - sempre più concreta - di «portarlo a termine entro settembre-ottobre di quest'anno, anche perché siamo molto soddisfatti sia di come ci stiamo muovendo che dei riscontri positivi da parte dei cittadini». «Nelle prossime settimane verrà riaperta anche via Giotto» continua Bianchi, «mentre il ponte Molinassi rappresenta un cantiere appena attivato, e - nonostante il Lotto 10 ad oggi sia stato realizzato - un altro cantiere è imminente: quello di via Cornigliano». I cantieri, insomma, continuano, ma la scopo rimane quello di portare un'evoluzione forte in tutto il Municipio: sia Sestri Ponente che Cornigliano che il collegamento con gli Erzelli.