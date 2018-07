Basket Pegli inserito nel prossimo Campionato Under 18 Eccellenza maschile

Ponente - Il campionato U18 Eccellenza 2018/19 si presenta ai nastri di partenza con una nuova formula che prevede Finale Nazionale a 8 squadre e Coppa Italia. Il Settore Giovanile della Federazione Italiana Pallacanestro ha comunicato l’elenco delle società ammesse al campionato U18 Eccellenza, valevole per l’assegnazione del Trofeo Giancarlo Primo 2018/19 e tra queste c’è il Basket Pegli.



«E’ un riconoscimento importantissimo per la nostra società – esulta Antonella Traversa, la presidente – e possiamo dire di essere tra le 72 squadre più importanti d’Italia. La Federazione ci ha inseriti nel più importante campionato giovanile di eccellenza. Una scelta che premia il nostro lavoro. Su 112 società ne hanno scelte 72 e noi ci siamo».



Il Basket Pegli è stato inserito nel Girone C e se la vedrà contro Pallacanestro Varese, Robur et Fides, Junior Libertas Pall., Pol. Derthona Basket, College Basketball, Pall. Biella, ABA Legnano, Auxilium Torino, Pallacanestro Vado, Campus Piemonte Basket.



La prima fase del Campionato prevede la composizione di 6 gironi interregionali, composti ciascuno da 12 squadre. Gare di andata e ritorno, da disputare di lunedì o di martedì con inizio gara tra le ore 18:00 e le ore 20:00 salvo accordo diverso tra le società. L’inizio della prima fase è prevista per l’1 ottobre 2018 e la conclusione per il 26 marzo 2019.



Nella seconda fase le 24 società qualificate saranno suddivise in 6 gironi da 4 squadre. L’inizio della seconda fase è prevista per l’8 aprile 2019 e la conclusione per il 20 maggio 2019. Le prime di ogni girone si qualificano direttamente alla Finale Nazionale. Le seconde classificate di ogni girone sono suddivise in 2 gironi da 3 squadre ciascuno e disputano un concentramento.



Le due società vincenti dei due concentramenti si qualificano per la Finale Nazionale che si svolgerà con formula ad eliminazione diretta. La griglia di partecipazione alla Finale sarà effettuata tramite sorteggio integrale.



Le 48 società non qualificate alla seconda fase saranno ammesse alla Coppa Italia Under 18 di categoria. Alla Finale di Coppa Italia sono ammesse 4 società con formula ad eliminazione diretta, semifinali e finali che si svolgerà in concomitanza con la Finale Nazionale.