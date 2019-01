Basket Pegli, le Under 16 vincono la seconda tappa dell’European Girls Basketball League

Ponente - Cinque su cinque. En plein di valore eccezionale per le ragazze del Basket Pegli, protagoniste a Sopot (Polonia) di un week end di soli successi e vincitrici della seconda tappa dell’European Girls Basketball League.



Le Under 16, seguite in terra polacca da coach Ezio Torchia e coach Jacopo Oneto, battono il MBK Stara Tura (Slovacchia) per 48-22, si impongono sull’UKS 7 TREFL Sopot (Polonia) per 54-16, hanno ragione del SDJSOR Litvak Odessa (Ucraina) per 75-18, stendono Daugavpils SS (Lettonia) per 53-48 e infine liquidano BS Riga/TTP (Lettonia) per 48-44. Miglior giocatrice del torneo la bluarancio Matilde Pini.