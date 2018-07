Gioia Basket Pegli per le 5 Under 14 convocate per il raduno nazionale

Ponente - Matilde Pini, Alessia Barberis, Agata Praussello, assieme ad Arianna Arado e Federica Arecco arrivate rispettivamente in prestito quest’anno da Amatori Savona e My Basket Genova, sono convocate per il raduno nazionale Under 14 femminile a cura del direttore generale Bogdan Tanjevic sotto la guida dell’allenatore Giovanni Gebbia e dei suoi assistenti Marco Corsolini e Alberto Bonu.



Questa notizia è la ciliegina sulla torta di una straordinaria stagione del Basket Pegli. E’ freschissima la gioia per la conquista del bronzo al termine delle fase finali di Cagliari. Un’emozione unica, vissuta dopo una sfida vinta all’ultimo respiro (54-53) contro Udine. Poco prima, a Jesolo, il terzo posto nella fase nazionale del Join the Game e a marzo, invece, la convocazione di 4 ragazze al raduno interregionale Piemonte-Lombardia-Liguria. “Vedere queste 5 ragazze, protagoniste nella stagione appena trascorsa con i colori del Basket Pegli, oggetto dell’interesse dei tecnici federali è una grande soddisfazione per noi – spiega la presidente Antonella Traversa – Tutto questo significa che il sistema creato in questi anni, inerente il processo di crescita e maturazione delle nostre giovani, sta funzionando ed è con tutta la dirigenza e l’intero staff tecnico che desidero condividere questa soddisfazione”. Pini e Arado andranno a Roma da sabato 21 e lunedì 23 luglio, Arecco, Barberis e Praussello restano a disposizione a casa in qualità di riserva pronte a risponder presente in caso di chiamata.