Join the Game: tre squadre Basket Pegli promosse alla fase regionale

Ponente - Week end ricco di impegni per il Basket Pegli. In copertina, l’attività Under 13 e Under 14 con Join the Game.



Buonissima prova nella fase provinciale 3vs3 per le Under 14. Otto su otto vinte per il quartetto Pegli 2 composto da Alina, Mirabe, Laura e Fede. Girone perfetto, in semifinale contro le compagne Pegli 1 e in finale contro Rapallo 3 conquistando la vittoria della fase . Il quartetto di Giulia G., Anna ,Giulia R e Elisa stacca il biglietto ai regionali con una sola. Mattinata positiva per gli Under 13, tanto divertimento e momenti di aggregazione. Nessuna delle quattro formazioni riesce ad ottenere il pass per la fase regionale. A livello Under 14, Enrico Emanuele Jonny e Daniel partono con un girone di ferro ma, con costanza e determinazione, riescono a staccare il pass alle regionali con un terzo posto nel gironcino.



Sconfitta in casa a Lago Figoi nella serie C Silver per il Basket Pegli contro un rigenerato Ardita che vince il match meritatamente conducendo l’incontro dall’inizio alla fine. Pegli paga i primi due quarti dove concede 39 punti agli avversari regalando punti facili su palle perse, rimbalzi offensivi e contropiede; nonostante il brutto avvio I ragazzi di Costa riescono a rimanere in partita, (-2 al 7’ del 4 quarto) ma qualche errore in fase conclusiva e una buon finale di Nervi impediscono agli arancioblù di ribaltare il risultato.



Ottima vittoria tra le mura amiche per la formazione Under 18 regionale che supera i coetanei del Basket Sanremo. Grande prova corale fatta di intensità e collaborazione.



Termina Il tour de forse della settimana e non senza fatica. Quattro partite tra Under 18 e Under 16 più allenamenti della selezione mettono a dura prova le ragazze e lo staff tutto e soprattutto impediscono di svolgere al meglio gli allenamenti settimanali e la gestione delle forze. Quattro vittorie. Si comincia contro Blue Ponente lunedì per l’Under 16, con le avversarie che giocano senza timore e danno vita ad un’ottima gara. Giovedì tocca all’Under 18 contro Vado B: le squadre non danno vita ad un incontro spettacolare, con punteggio e ritmi bassi. Sabato, contro B.A. Spezia, la gara resta aperta fino al termine nonostante un sufficiente margine di vantaggio. Domenica quarta gara, contro Auxilium e altra vittoria con le avversarie decise a dare filo da torcere e le nostre a gestire le energie. “Bene insomma, considerato il momento e le difficoltà. Ora ci prepariamo all’ultima tappa dell’EGBL per poi tuffarci nel finale di stagione speriamo divertente” commenta coach Ezio Torchia.



Buona prestazione i giovani esordienti arancioblu che vincono con ampio scarto tra le mura amiche del Palasharkers contro Uisp Rivarolo. Da sottolineare la capacità di tutti di andare a referto. 76-18 il finale. Amara sconfitta, nel recupero, contro Sestri per i 2007 nel campionato esordienti. Un secondo periodo disastroso (26 a 4 punti) compromette quanto di positivo messo in campo nei restanti tre quarti.