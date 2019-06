Le Under 16 del Basket Pegli promosse alle finali nazionali

Ponente - La netta vittoria del Basket Pegli su Pescara (123-25), nella terza e ultima giornata di confronti Interzonali Under 16 a Porretta, ha un grande valore e significa promozione alle finali nazionali. Le giovanissime sharkers staccano il pass per la fase nazionale di Chianciano (16-23 giugno). Quarta finale nazionale in tre anni per la società della presidente Antonella Traversa: nel 2017 con le Under 14 (2003-2004), nel 2018 con le due volte con le Under 14 in campionato (2004-2005) e nel Join the Game (2004) e con le Under 16 (2003-2004) quest’anno. “La continuità, nel lavoro e nei progetti con ambizioni grandi come il nostro, è molto importante – spiega la presidente Antonella Traversa – La qualificazione alle fasi nazionali del campionato Under 16 è la dimostrazione che la strada è sempre quella giusta: sono fiera delle ragazze e dei nostri tecnici”.



Da segnalare i bronzi vinti in ambito nazionale nel 2018 a Jesolo e Cagliari. Ecco il gruppo protagonista seguito da Ezio Torchia in collaborazione con Jacopo Oneto: Francesca Torchia, Laura Monachello, Marta Padula, Giada Papiri, Elisa Canale, Linda Bruzzone, Agata Praussello, Elena Della Margherita, Federica Arecco, Matilde Pini, Martina Opletal, Federica Bertini, Alessia Barberis e Carolina Pastorino.



Appuntamento mercoledì prossimo per la premiazione della 10a Elah Coppa del Porto, grande manifestazione giovanile scolastica a cura del Basket Pegli con il sostegno di Elah e Porto Petroli. In piazza Rapisardi, a Pegli, si raduneranno 800 bambini appartenenti a 37 classi delle scuole Pascoli, Villa Rosa, Thouar, Alfieri, Pezzani e Ada Negri