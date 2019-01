Le Under 18 del Basket Pegli vincono il Trofeo Porcari

Ponente - Festività natalizie sono sinonimo di tornei giovanili e così le formazioni maschili e femminili del Basket Pegli sono state impegnate, in questi giorni di festa, lontano da Genova.



Impegnate a Lucca le Under 18 femminili di coach Torchia che ritornano a casa con la coppa e con un ulteriore bagaglio di esperienza. Gare, sebbene diverse, entrambi utili, che hanno permesso di mettere appunto alcune soluzioni offensive contro la difesa a zona e di non perdere il ritmo campionato in vista della prossima trasferta del 5 gennaio.



Nella prima gara si incontra la squadra Under 16 del Pontedera e dopo un primo quarto faticoso si inizia a macinare gioco e ad alzare il ritmo, dilatando sempre più il punteggio fino al risultato finale di 80 a 31.



Nella finale contro le padroni di casa del BF Porcari. gloriosa società che in passato ha militato anche in serie A, la zona impone ritmi diversi ma, con buone scelte e buone soluzioni, anche il questo caso già alla fine delle prime due frazioni, il risultato è già indirizzato. Con un ottimo terzo quarto le sharkers chiudono la questione e la gara scivola lentamente sino al 66 a 37 finale.



Grande l’ospitalità da parte delle famiglie di Porcari e delle società tutta. Non è stato il solito Memorial ma una bella festa, nella quale si è respirato tutto l’affetto che l’ambiente nutre verso Margherita. Complimenti alle ragazze toscane che onorano fin dalla categoria esordienti il ricordo sempre vivo della loro compagna.



L’Under 16 Eccellenza di coach Conte, impegnata nella 3 giorni di Santa Margherita Ligure per il Torneo Duferco, consegue, in 4 gare di alto livello, una vittoria e 3 sconfitte.



Esordio con Bernareggio, poi vincitrice della manifestazione, con gli arancioblu ancora un po’ appesantiti dai pranzo festivi. “Hanno comunque fanno vedere buone cose contro la terza forza lombarda perdendo poi di 6 nel finale” afferma Conte. Nella seconda gara netta sconfitta di 16 contro la vis Ferrara, fatale di terzo periodo che crea il gap a favore degli emiliani dopo che i primi 20’ si erano conclusi sul -1. Amarezza per il risultato anche nella partita della sera dove i liguri si sono arresi alla Pontevecchio Bologna, 4a in Emilia, con uno scarto di 8 punti. Questa volta il pessimo approccio alla gara ha fatto la differenza: 2-20 e gara da subito in salita, tanta fatica per la rimonta che si è risentita nel finale. Finale 5/6 posto invece portata a casa con una grande affermazione sui padroni di casa del Tigullio, +22 lo scarto finale.



“Siamo cresciuti tanto all’interno della manifestazione, abbiamo giocato alla pari con formazioni che quasi sicuramente disputeranno le fasi interregionali del campionato Under 16 Eccellenza – prosegue Conte – Abbiamo espresso uno buon gioco, e messo in evidenza aspetti su cui bisogna ancora lavorare e che riporteremo in palestra”