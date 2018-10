Pallavolo, la PSA Olympia Volley si aggiudica il 1° Trofeo `Voltri-Pra`

Ponente - Una vittoria di prestigio, colta proprio fra le mura di casa del PalaOlympia per le ragazze della B2 PSA Olympia Volley di coach Marco Oddera che, vincendo tutti e tre i match in programma, si aggiudicano la prima edizione del Trofeo “PSA Voltri-Pra”, organizzato sabato scorso dalla nostra società.



Nella gara inaugurale, contro le forti avversarie dell’Arredo Frigo Makhymo di Serie B1, le leonesse gialloblù perdono il primo set per 17-25 ma poi vincono i successivi due entrambi per 25-22 e si aggiudicano la prima sfida. Nella seconda gara del mattino, fra due squadre che affronteranno il prossimo campionato di B2, Dolcos Volley Busnago batte Prochimica Virtus Biella per 2-1. A chiudere la mattinata sono Makhymo e Virtus Biella con le prima che vincono il match per 2-1.



Nel pomeriggio, invece, subito in campo la PSA Olympia contro Busnago: 25-19, 25-14 e 25-22 i parziali e vittoria per le padrone di casa che, anche dopo pranzo, non mollano di un millimetro. Mahkymo però tiene il passo e batte Busnago per 3-0 ma anche le ragazze di coach Oddera fanno altrettanto contro Virtus Biella, nell’ultimo incontro della giornata, e si aggiudicano così il Trofeo.



«Questo è stato un test importante per la squadra – ha commentato il presidente dell’Asd Olympia Giorgio Parodi - Dopo 3 settimane di intensa preparazione in palestra, il lavoro di coach Oddera e i suoi vice Venturini e Donaggio inizia a prender forma. Complimenti a tutte le ragazze che hanno risposto con una prestazione super. Abbiamo ancora tanto da lavorare ma questo gruppo mi darà tante soddisfazioni».



Soddisfatto anche coach Marco Oddera: «Sicuramente si sono visti dei grossi miglioramenti rispetto a quanto fatto appena sette giorni fa – ha detto - Ho visto le ragazze sempre determinate, che hanno provato a combattere e ci sono riuscite, vincendo anche il torneo e quindi faccio loro tutti i miei complimenti. La strada però è ancora lunga. Abbiamo alcune giocatrici non ancora in condizioni fisiche ottimale, anche perché qualcuna ha cominciato la preparazione un po' in ritardo, e quindi è normale ma la strada intrapresa è senza dubbio quella giusta. Ho visto che in campo la mentalità è quella che volevo da loro ma dobbiamo restare coi piedi ben piantati per terra. Giusto essere contenti del risultato ma da domani bisogna tornare a lavorare e a sudare in palestra come se nulla fosse successo».