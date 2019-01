Sei impegni per le squadre del Basket Pegli

Ponente - Il lungo week end del Basket Pegli parte oggi, venerdì 11 gennaio, con l’impegno casalingo degli Under 14 alle 19.45 contro la pallacanestro Vado. Sabato in programma due match: alle 9.30 gli Under 13 B, ovvero il gruppo dei 2007, saranno ospiti dell’Auxilium e alle 19 gli Under 16 Eccellenza di coach Conte ritornano a giocare tra le mura amiche contro Galliate, dopo il successo nel turno infrasettimanale in quel di Tortona.



Domenica in campo 3 squadre arancio-blu. Alle 11.30 gli Under 15 di coach Ambrosini ospitano i pari età della Rari Nantes Bordighera per consolidare la terza piazza in classifica. Alle 15.00 impegno casalingo per gli Under 18 regionali, sempre al PalaSharkers, contro la Pallacanestro Vado.



Impegno in trasferta per le Under 14 di coach Oneto, di scena a Ceriale alle 17.00 contro il Blue Ponente Basket.