Under 16: Basket Pegli tra le prime otto d’Italia

Ponente - Basket Pegli tra le prime otto in Italia. Grande risultato per la società della presidente Antonella Traversa e di coach Ezio Torchia nel settore Under 16 Femminile. Dopo aver passato il girone tra le migliori seconde, le sharkers sconfiggono Geas Milano con il punteggio di 47 a 44.



Basket Pegli gioca una gara al cardiopalma per strappare il pass dei quarti. Con piglio e determinazione, inseguono per tutto il primo quarto Geas, poi nel secondo, prendono l’inerzia della gara e solo il buzzer beater della Milani, lanciato da oltre metà campo, consente a Geas di chiudere in vantaggio sul 33 a 31. Secondo tempo decisamente pieno di errori da entrambe le parti, ma quasi sempre condotto da Basket Pegli e con le avversarie brave a ricucire i mini break. Le bluarancio difendono il vantaggio con i denti. Vittoria, bella, sudata e carica di significati. Ora, ai quarti venerdì alle 18, Basket Pegli affronta Basket Roma con grande consapevolezza nei propri mezzi.



"Siamo davvero felici per questo risultato, è segnale di crescita lungo la strada che porta alla costruzione di un settore femminile sempre più protagonista in campo nazionale dopo le medaglie vinte l'anno scorso con le nostre Under 14" commenta Antonella Traversa.



Ecco la rosa della squadra: Francesca Torchia, Laura Monachello, Marta Padula, Giada Papiri, Elisa Canale, Linda Bruzzone, Agata Praussello, Elena Della Margherita, Federica Arecco , Matilde Pini, Martina Opletal, Federica Bertini, Alessia Barberis e Carolina Pastorino.