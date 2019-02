Week end intenso per Basket Pegli

Ponente - Un week end importante per il Basket Pegli, impreziosito da “Minibasket in Rosa”, circuito a tappe per le piccole cestiste dal 2013 al 2007 che domenica ha raggiunto, per la prima volta, Pegli e il PalaSharkers. E’ ramificato su tutto il territorio ligure, organizzato dalla Fip Liguria in collaborazione con le società, e i Mini in Rosa sono ormai una realtà bellissima! “Ed è stata proprio una giornata piacevole, circa 50 bambine che ridono, giocano e si divertono in squadre miste” spiega la presidente del Basket Antonella Traversa.



Sul fronte agonistico cade il Pegli a Recco dopo una partita non bellissima per contenuti tecnici ma molto combattuta ed in bilico fino agli ultimi possessi. Primi due quarti condizionati da moltissimi falli e parecchi errori in fase realizzativa, Recco conduce senza “staccare” e parziale 30-24.



Ripresa dove Pegli cambia marcia, recupera e supera Recco fino ad arrivare ad un +5 a metà dell’ultimo quarto, qualche rimbalzo concesso e una bomba di Caddeo permette a Recco di riportarsi in vantaggio a 1 minuto dalla fine dove la maggiore precisione dalla lunetta dei rivieraschi sancisce il definitivo +6.



Per Pegli un passo falso comunque dopo una gara “gagliarda” da sottolineare la grande prova di Daniele Nsesih solido in difesa e stratosferico in attacco (8/11 da 2 , 1/2 da 3 e 4/6 dalla lunetta).



Per il settore giovanile doppio referto rosa per coach Ambrosini e i suoi Under 15 che espugnano Bordighera prima e Cogoleto poi. Quattro punti nel giro di 72 ore che fanno bene al gruppo e alla classifica. Cade l'Under 16 Eccellenza di coach Conte a Torino, al palaCus ospiti dell'Auxilium. Il collettivo arancio-blu tiene botta ai forti piemontesi per bene 3 quarti, prima di alzare la definitiva bandiera bianca.