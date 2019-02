`Ora di futuro`, un´iniziativa per i bambini attraverso scuole e famiglie

Sampierdarena - Arriva anche a Genova "Ora di Futuro", un progetto di educazione per i bambini che coinvolge insegnanti, famiglie, scuole primarie e reti non profit in tutta Italia, promosso da Generali Italia, Alleanza Assicurazioni e dalla fondazione The Human Safety Net. È stato inaugurato oggi il Centro per "Ora di Futuro" che si rivolge alle famiglie con bambini da 0 a 6 onni gestito dalla Onlus L'Albero della Vita.



Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza di Davide Passero, Amministratore Delegato di Alleanza Assicurazioni, Lucia Sciacca, Direttore Comunicazione e Sostenibilità di Generali Italia, Francesca Fassio, Assessore alle Politiche Educative, Istruzione, Politiche Socio-Sanitarie del Comune di Genova, Renato Falcidia, Presidente del Municipio Centro Ovest di Genova, Lucia Gaglianese, Assessore ai Servizi alla Persona, Servizi Civici, Cultura, Tutela Ambientale, Pari Opportunità e Politiche Femminili del Municipio Centro Ovest di Genova e Marco Iazzolino,Consigliere Delegato della Onlus L'Albero della Vita.



Presso il Centro "Ora di Futuro" di Sampierdarena saranno supportate 80 famiglie e 160 bambini da 0 a 6 anni con azioni mirate e percorsi di educazione alla genitorialità. Verrà offerto un supporto per la preparazione alla nascita e per guidare i futuri genitori all'accesso ai servizi di qualità, corsi di educazione alimentare, e finanziaria per la gestione dei bilanci famigliari. I genitori saranno anche aiutati per l'affiancamento dei figli al gioco e alle attività educative. I bambini potranno partecipare anche a gite formative di un giorno e saranno coinvolti in giochi e laboratori educativi. Molta attenzione sarà riservata inoltre al tema "infanzia e movimento", con la preprazione di tutorial ai giochi di manipolazione".