Alimenti invasi da scarafaggi e insetti, chiuso negozio in via Buranello: 10 quintali di merce sequestrata

Sampierdarena - Frigoriferi e circa dieci quintali di prodotti commerciali sono stati sequestrati in un negozio di via Buranello: la task force, messa in campo ieri sera da parte degli ispettori della Asl insieme ad agenti del reparto giudiziaria e del secondo distretto di Polizia Locale, si è conclusa nella mattinata.



Insetti - Tra gli scaffali del negozio che vendeva prodotti alimentari, frutta, verdura e prodotti ittici congelati sono state trovate blatte ad altri insetti. I frigoriferi avevano guarnizioni rovinate e contenevano prodotti congelati conservati a temperature non idonee. Nel locale infine vi erano prodotti per la pulizia riposti sopra quelli alimentari e, tra questi, diverse confezioni scadute con all'interno larve vive di insetti.



Multa - Per il titolare del negozio è scattata la denuncia per la cattiva conservazione degli alimenti esposti in vendita, oltre alle sanzioni per tutte le violazioni commesse, per un ammontare di circa 20mila euro e la chiusura dell'attività.



Commercio e sicurezza - L'assessore al commercio Paola Bordilli, ha commentato così il risultato dell'operazione: «Ho voluto fortemente programmare, non solo in centro storico ma anche nelle delegazioni, questi controlli congiunti con i vari Enti che si occupano di normative commerciali e che stanno portando ottimi risultati. In queste settimane siamo a uno snodo fondamentale che ci permetterà di agire sempre più in maniera efficace e incisiva nella difesa del commercio e dei territori andando a colpire tutti quei "personaggi" che abusano delle loro licenze e creano solamente danno alla cittadinanza oltre che ai commercianti sani. Ringrazio la Polizia Locale e tutti gli Enti coinvolti per la proficua collaborazione e attenzione posta sulle tematiche commerciali nonché le segnalazioni che mi sono state fatte nel merito e che hanno permesso una rapida azione». L'assessore alla sicurezza e alla Polizia Locale Stefano Garassino ha dichiarato: «Continua l'opera di controllo sul territorio delle attività che vogliamo siano di buon commercio, anche per garantire la sicurezza in campo alimentare dei nostri cittadini. Un ennesimo plauso al grande lavoro della nostra Polizia Locale».