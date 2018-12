Ambulatorio del `Mal di denti`, attivo alla Fiumara fino al 22 marzo

Sampierdarena - Da domani, sabato 22 dicembre, (fino al 22 marzo 2019) è attivo presso il Palazzo della Salute di Fiumara - via degli Operai 80 Genova Sampierdarena - l’AMBULATORIO DEL "MAL DI DENTI" in accesso diretto e senza impegnativa.



L’ambulatorio è aperto dalle ore 8 alle ore 12 il SABATO, la DOMENICA e nei GIORNI FESTIVI inclusi Natale, S. Stefano e 6 gennaio (escluso il 1° gennaio).



Il trattamento delle urgenze odontoiatriche è garantito a tutti i cittadini per le sintomatologie dolorose acute. È sufficiente presentarsi in Ambulatorio con la tessera sanitaria negli orari di apertura: non serve appuntamento né impegnativa del Medico di Medicina Generale.



Le prestazioni seguono le regole generali del ticket. Per usufruire del servizio è necessario ritirare il numero presso l'ambulatorio al primo piano stanza 42.