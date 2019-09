Ascensore di Villa Scassi, forse il calvario è finito: la prossima settimana torna in funzione

Sampierdarena - Dopo anni di continui disservizi, l'ascensore di Villa Scassi dovrebbe finalmente tornare in funzione.



«Il costruttore» spiega il Capogruppo della Lega in Comune Lorella Fontana «dovrebbe collaudare questo impianto la prossima settimana per metterlo nuovamente in funzione quella seguente. L'assessore competente, rispondendo a una mia interrogazione, ha confermato, inoltre, che dopo il collaudo si avvierà l'iter per chiedere il risarcimento di tutti i disservizi. Il nuovo avvio permetterà, quindi, di renderlo di nuovo fruibile e di allontanare tutti gli sbandati che in questo lungo periodo hanno occupato abusivamente questo impianto divenuto, per via dell'incuria, discarica abusiva. Mi riservo di verificare quanto espressomi pronta a tornare ad affrontare l'argomento come sto facendo da 2 anni a questa parte».