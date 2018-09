Sampierdarena - Un’auto prende fuoco e le fiamme danneggiano anche altre due macchine parcheggiate: l’incendio è avvenuto alle prime luci della mattina in via Spataro, nel quartiere di Sampierdarena.



Dinamica da accertare - I vigili del fuoco, intervenuti intorno alle 6.15, hanno provveduto a spegnere le fiamme. Non ci sono state persone ferite. Sono in corso le indagini per fare luce sull’accaduto e ricostruire la dinamica del rogo.