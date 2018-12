Centauro morto in via Milano dopo una caduta

Sono in corso le indagini per fare luce sull'accaduto

Sampierdarena - Sangue sulle strade di Genova: un uomo sui 60 anni è morto a seguito della caduta dalla sua moto. La vittima stava percorrendo via Milano nel quartiere di Sampierdarena quando è finito per terra all'incrocio con via Albertazzi.



Dinamica - Sul posto oltre ai medici del 118 che hanno constatato il decesso del centauro sono presenti anche gli agenti della Municipale per fare luce sull’accaduto e ricostruire le cause dell’incidente.