Cinghiale si aggira serafico per le strade di Sampierdarena, recuperato dalla guardia zoofila

Sampierdarena - Anno nuovo, vecchia routine. Questo 2019 si apre con l'ennesima segnalazione alla municipale da parte degli abitanti di Sampierdarena, ma in questo caso si tratta di un'invasione un po'...diversa.



Pare che alcuni residenti di via Dei Landi abbiano richiesto l'intervento degli agenti della municipale a causa delle presenza di un cinghiale che - senza farsi troppi problemi e per nulla spaventato - si aggirava per la via, rischiando di creare svariati problemi al traffico della zona. A recuperare l'animale hanno pensato gli agenti della guardia zoofila, ma fino al momento della cattura l'ungulato non ha mostrato alcuna soggezione o paura. Forse si sarà sentito particolarmente a suo agio.