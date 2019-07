Collegamento Valpocevera-Villa Scassi, dal 29 luglio arriva una navetta

Sampierdarena - A seguito dell’incontro di alcuni giorni fa con il Comitato Liberi Cittadini di Certosa con il Sindaco Marco Bucci e l’assessore alla mobilità Stefano Balleari, volto a risolvere un più agevole collegamento tra la Valpolcevera e l’Ospedale di Villa Scassi, dal 29 luglio, AMT ha annunciato che introdurrà temporaneamente una Navetta Dinegro – Villa Scassi sul seguente percorso: via F. D’Italia (capolinea), via S. Benedetto, via Buozzi, via Cantore, corso Martinetti, via Vasco Da Gama, corso Scassi, via Balbi Piovera, via Cantore, via Buozzi, via S. Benedetto, via F. D’Italia (capolinea).



Orari - La navetta effettuerà servizio tutti i giorni nella fascia oraria 6.30 – 20.25 con una frequenza di 30 minuti. Prima ed ultima partenza da via Fanti rispettivamente alle ore 6.30 e alle ore 20.00; prima ed ultima partenza da Villa Scassi rispettivamente alle ore 6.44 e alle ore 20.14. Il servizio sarà in vigore fino al ripristino delle normali condizioni di viabilità di via Fillak.