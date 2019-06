Demolizione, dopo Certosa tocca a Sampierdarena: questo quanto emerso dall´incontro

Sampierdarena - Come preannunciato - dopo l'incontro svoltosi alle 18.30 a Certosa - alle 20.30 di oggi si è svolta la seconda delle due riunioni previste tra il Sindaco-Commissario Marco Bucci, la Struttura Commissariale e i cittadini di Sampierdarena per fare il punto sulla ormai quanto più prossima demolizione con esplosivo delle pile 10 e 11 di Ponte Morandi.



Le premesse - Ieri pomeriggio - in sede di Consiglio comunale - Bucci ha rimarcato ulteriormente quanto affermato in mattinata, vale a dire che «il piano di demolizione con esplosivo verrà illustrato nel dettaglio questa sera, ma non abbiamo intenzione di andare oltre venerdì 28 giugno per l'esplosione». Il Prefetto - dopo aver dato l'ok alle operazioni - ha comunque confermato che la data per la demolizione sarà decisa dal Commissario: il detonatore, invece, arriverà sicuramente entro lunedì 24 giugno.



La prima riunione - Durante questa seconda assemblea - iniziata poco dopo le 20.30 al Centro Civico Buranello di Sampierdarena - commercianti e residenti della zona hanno avuto modo di confrontarsi nuovamente con Bucci: anche in questo caso però - seppur con toni decisamente meno accesi del "primo turno" - non sono mancate critiche e contestazioni.