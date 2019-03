Fiumara, porta via capi d’abbigliamento: arrestato

Sampierdarena - Un uomo di 46 anni è stato arrestato per furto aggravato di capi d'abbigliamento: gli agenti sono intervenuti ieri pomeriggio presso l’esercizio commerciale Oviesse della Fiumara, dove era stata sorpresa una persona con merce non pagata.



Merce - L'uomo, secondo la ricostruzione effettuata dalla Polizia, ha prelevato due paia da pantaloni e due giacche in pelle e si è recato nei camerini, da dove è poi uscito senza avere più nulla con sé. Fermato oltre le casse, è stato accompagnato all’interno del negozio in attesa dell’arrivo della volante. Gli agenti hanno accertato che il 46enne dopo aver rotto le placche antitaccheggio, aveva indossato le giacche ed i pantaloni sotto i propri indumenti.



Prezzo - Gli operatori hanno inoltre sequestrato un foglio dove erano appuntati, come in una sorta di ordinazione, diversi capi d’abbigliamento ed il relativo prezzo.