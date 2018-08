Fiumara, tenta un furto da Media Word ma incappa in una pattuglia: denunciato 37enne

Sampierdarena - Un 37enne marocchino ha tentato - con l'aiuto di un complice - di sottrarre alcune apparecchiature elettroniche da Media Word, alla Fiumara, ma non è andata come avrebbero sperato.



L'arrivo dei militari - Fermato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile mentre tentava la fuga, il 37enne è stato denunciato in stato libertà per il tentato furto di alcune apparecchi elettronici dal Media Word della Fiumara, a Sampierdarena, per un totale di 660 euro. Il complice, invece, è riuscito a fuggire prima dell'arrivo della pattuglia. La refurtiva - nascosta all'interno di due sacchetti - è stata recuperata e restituita al negozio.