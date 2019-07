Genova invasa dai topi, cresce il numero di roditori in città: «Una situazione insostenibile»

Sampierdarena - L'invasione dei topi in Lungomare Canepa si sta sempre più dimostrando una vera e propria emergenza. La scorsa settimana il gruppo Facebook del Comitato Lungomare Canepa ha denunciato la situazione, che col passare dei giorni sta diventando sempre più insostenibile.

Quest'oggi la Capogruppo della Lega Lorella Fontana ha nuovamente sottoposto la questione all'attenzione del Consiglio comunale, denunciando ancora una volta la presenza di colonie crescenti di roditori - oltre che in Lungomare Canepa, per l'appunto - anche nel centro storico cittadino e in svariate altre zone della città.



La risposta - «In via del Sale e via Sampierdarena - particolarmente interessate da questo fenomeno - Amiu Bonifiche effettua periodicamente interventi di derattizzazione» spiega l'Assessore comunale all'Ambiente Matteo Campora,specificando come tali interventi avvengano attraverso l'installazione di 40 erogatori di esca rodenticida: l'ultimo in ordine di tempo è avvenuto in via straordinaria lo scorso 12 luglio. «Per quel che concerne Lungomare Canepa» continua Campora, «la questione è diversa: in questo caso infatti, le ditte impegnate nei lavori avrebbero dovuto operare le operazioni di derattizzazione prima dell'avvio degli stessi». In questo caso, comunque, le numerose segnalazioni poste in essere dai cittadini hanno infine portato l'Ufficio Animali Critici a inoltrare una richiesta di sopralluogo alla Polizia Locale, così che vengano messe in atto per le verifiche del caso. Nel frattempo, inoltre, Amiu Bonifiche è stata chiaramente informata, così che a sua volta possa dar vita a ulteriori operazioni di derattizzazione. «Ad ogni modo invitiamo i cittadini a non abbandonare rifiuti per strada, così da non acuìre ulteriormente questo spiacevole fenomeno» conclude l'Assessore.