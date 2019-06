Guida uno scooter rubato sotto l´effetto di alcol e droghe e non si ferma all´alt della Polizia: arrestato

Sampierdarena - Vede il posto di blocco, ma anziché fermarsi si dà alla fuga. Inseguito e successivamente fermato dagli agenti, l'uomo - un 33enne genovese - è stato infine arrestato per ricettazione, guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale.



I fatti - Il backstage di un poliziesco? No, solo un semplice venerdì sera a Sampierdarena. Poco dopo aver evitato - con non troppa maestria - l'alt dei poliziotti, l'uomo è stato intercettato in corso Martinetti, dove ha tamponato un'altra volante della Polizia per poi cercare di proseguire la sua corsa a piedi: peccato per lui che gli agenti coinvolti nell’incidente lo hanno immediatamente bloccato.

Durante i controlli, il tasso alcolemico dell'uomo è risultato ben oltre i limiti, mentre lo scooter su cui viaggiata è risultato essere rubato. L'arresto è scattato immediatamente.