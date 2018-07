Il Comune dichiara guerra al kebab: «Necessario intervenire sul decoro cittadino»

L'amministazione ha già preso contatto con la Soprintendenza

Sampierdarena - Non è ancora finita la lotta del Comune contro il kebab: questa volta la frontiera si sposta direttamente a Sampierdarena, che dopo il centro storico è diventata il secondo bersaglio dei divieti comunali.



Il progetto "anti-kebab" - Per il momento la morsa del Comune si limita solamente a una parte di Sampierdarena, a cui è stato esteso il divieto - già attivo nel centro storico - di aprire nuovi negozi. Dai kebab ai sexy shop, nessuna attività potrà essere apertanei pressi di ville e parte storica della città. La giustificazione addotta dall'amministrazione per applicare anche in questo caso la legge Madia, dunque, sarebbe quella di voler preservare il patrimonio artistico cittadino. Intanto l'assessore Bordilli ha già preso contatti con la Soprintendenza per l'individuazione dell'area.