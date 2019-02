Inaugurata la navetta gratuita per la Lanterna

Sampierdarena - L’Assessorato al Commercio e Turismo del Comune di Genova, in collaborazione con Mu.MA – Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni, AMT, Fondazione Labò e Amici della Lanterna, presenta il nuovo servizio di Navetta gratuita che porterà il pubblico alla Lanterna partendo dal Galata Museo del Mare, in un percorso circolare a orari prestabiliti.



Percorso - La navetta sarà disponibile gratuitamente tutte le ultime domeniche del mese, da febbraio a giugno, e in altre date di affluenza turistica: il 3 marzo per il carnevale e il 19 maggio per la Notte dei Musei. Il percorso studiato per collegare i due musei del Mu.MA prevede la prima partenza dal Galata alle 14.00 con passaggio a Principe e arrivo al Terminal Traghetti, Piazzale Iqbah Mesih, da dove ripartirà per il ritorno alle 14.55. La navetta partirà dai due capolinea ogni 45 minuti. L’Assessorato al Commercio e Turismo del Comune di Genova ha finanziato l’iniziativa rendendo l’utilizzo del bus gratuito per tutti i viaggiatori. In concomitanza della navetta speciale, si svolgerà la visita guidata “Ti porto alla Lanterna” che, partendo da Palazzo San Giorgio alle 14.00 e utilizzando la navetta, porterà i visitatori alla scoperta del simbolo di Genova, con la visita al suo museo e la salita a piedi al terrazzo panoramico.



Turismo - La navetta è comunque a disposizione gratuitamente anche per i visitatori non aderenti all’iniziativa. «Fin dal mio insediamento – spiega l’assessore al Turismo Paola Bordilli - ho voluto fortemente lavorare per il nostro simbolo, la Lanterna, per renderlo più conosciuto ai turisti nonché più facilmente raggiungibile. Così, dopo la segnaletica turistica e i pittogrammi stradali che il mio Assessorato ha realizzato, ho pensato di fornire ai visitatori una navetta di collegamento. Essa rappresenta la volontà dell'Amministrazione nel voler facilitare ancor più l'arrivo al "faro" andando a raccogliere i potenziali visitatori sia al Galata, sia alla stazione di Piazza Principe, dove arriva la maggior parte dei turisti. L'Assessorato ha voluto finanziare la navetta per garantirne la gratuita fruizione da parte di cittadini e turisti incentivandoli a scoprire e rimanere stupiti dal nostro simbolo per eccellenza. Per questo inizio, la navetta sarà attiva tutte le ultime domeniche del mese, da febbraio a giugno, il 3 marzo per il carnevale e il 19 maggio per la Notte dei Musei. La speranza ed anche la volontà dell’Amministrazione è aumentare già da metà anno le corse, dopo una prima fase sperimentale. Durante il tragitto i passeggeri avranno una guida che illustrerà la tratta percorsa al fine di permettere al turista di conoscere sempre più la nostra città ed innamorarsene».



Programma - «Questo che presentiamo oggi – è il commento del vicesindaco e assessore alla Mobilità Stefano Balleari – E’ un altro tassello che si inserisce nel programma di Amt, i cui mezzi veicolano persone e cultura. Dopo le iniziative dedicate al Carlo Felice, “A Teatro con il bus”, e al Circuito Cinema, “Al cinema con il bus”, questa è dedicata alla valorizzazione del monumento simbolo di Genova: la Lanterna». La presidente del Mu.MA, Nicoletta Viziano sottolinea che «a quasi un anno di distanza dall’entrata del complesso monumentale della Lanterna nell’Istituzione Mu.MA, sono particolarmente lieta di osservare la convergenza di vari enti, pubblici e privati, per promuovere i flussi turistici verso il simbolo di Genova. I musei del Mu.MA sempre più si pongono come punto di riferimento non solo delle tematiche del mare e delle migrazioni ma anche della “genovesità”».



Segnaletica - «Il Faro di Genova – racconta Luigi Lagomarsino, presidente della Fondazione Labò - ha sempre dovuto affrontare difficoltà lungo gli 890 anni della sua vita forse proprio in virtù del ruolo di simbolo della città e del suo porto ma al contempo è sempre riuscito a riemergere con più forza. In una di queste circostanze nel 2014,come Fondazione Labò, abbiamo avuto l'onore di poter intervenire, a titolo di volontariato, per salvarla dall’abbandono in accordo con il Comune di Genova. A parte il recupero fisico ci siamo ripromessi di svolgere il compito di stimolare sentimenti di affetto e di condivisione nell’ambito delle istituzioni e della società civile a tutti i livelli, tra cui la recente attivazione della collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale. L’inaugurazione della Navetta è un simbolo significativo del lavoro di ricongiunzione tra la Città, il Porto e il suo Simbolo».