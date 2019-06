Alcuni inquilini del palazzo hanno dormito fuori questa notte

Sampierdarena - Hanno dormito lontano dalle loro case alcuni inquilini del palazzo di via Rolando a Sampierdarena dove ieri sera, intorno alle 20 è divampato un incendio da un appartamento situato al sesto piano. L'abitazione a causa degli ingenti danni è risultata inagibile.



Rogo - I vigili del fuoco, sono giunti nello stabile con l'autoscala per raggiungere il sotto tetto, il carro autoprotettori per la riserva d'aria respirabile e la autobotte per la riserva di acqua. Le complesse attività di soccorso hanno richiesto l'attacco dell'incendio dall'esterno a mezzo sottoscala per abbassare le temperature e permettere agli altri vigili di accedere dal vano scale.



Recupero - Nel rogo non ci sono state persone ferite: i vigili del fuoco sono stati salvati un cane, un gatto e un coniglio. Sono in corso le indagini per chiarire le cause del rogo.