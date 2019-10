Merce contraffatta, scattano i controlli della Polizia Locale: fioccano denunce

Sampierdarena - A seguito di una serie di controlli mirati, la polizia locale ha denunciato e sanzionato alcuni commercianti di Sampierdarena.



I controlli - Negli esercizi commerciali di via Cantore, via Avio e via Reti, gli agenti del secondo distretto di polizia locale impegnati, assieme agli agenti di polizia del commissariato Cornigliano, hanno elevato due sanzioni per mancata esposizione dei prezzi, una per la vendita di prodotti surgelati sprovvisti della indicazione della provenienza e una per occupazione abusiva di suolo pubblico. Oltre a questo, gli agenti hanno trovato 40 paia di scarpe riportanti il logo contraffatto di un importante marca di abbigliamento sportivo: in questo caso la merce - contrariamente a quanto avviene di solito - non era posta in vendita all’aperto, ma custodita all’interno di un esercizio commerciale di via Cantore. Il commesso dell’esercizio, un cittadino bengalese regolarmente presente sul territorio nazionale, che si è assunto la responsabilità per la presenza all’interno del negozio di quei prodotti, è stato denunciato per ricettazione e commercio di prodotti falsificati, ai sensi degli articoli 474 e 648 del codice penale.



[Foto di archivio]