Minaccia il dipendente di una sala giochi e si finge armato, 30enne finisce in manette

Sampierdarena - La Polizia di Stato di Genova ha arrestato stanotte un 30enne italiano per tentata rapina, resistenza e minacce a pubblico ufficiale.



L'arresto - L'uomo - da diverse ore chiuso all'interno di una sala giochi - verso l’1.30 di questa notte si è avvicinato al bar, chiedendo da bere e lamentando di aver perso una grossa somma di denaro, che però contava di recuperare giocando ancora. Dopo qualche tempo e altre giocate, il 30enne si è ripresentato al bancone del bar, "proponendo" al dipendente di aprire la cassa affinché potesse recuperare il suo denaro. Di fronte al normale rifiuto di quest'ultimo, l'uomo ha iniziato a minacciarlo, millantando di avere addirittura in tasca una pistola e arrivando addirittura a portarsi la mano alla cintola. Non visto, il barista ha dunque attivato l’allarme anti-rapina: poco dopo sono giunti sul posto i poliziotti dell’U.P.G.

All'arrivo degli agenti il soggetto si è mostrato da subito poco collaborativo, minacciandoli e insultandoli: non contento, ha opposto resistenza in ogni fase dell’accompagnamento in Questura e del controllo personale, da cui alla fine è emersa la totale assenza di armi.

L’uomo - pregiudicato già noto alle forze dell’ordine per spaccio di sostanze stupefacenti e furto aggravato, nonché attualmente sottoposto alla misura di affidamento in prova ai servizi sociali, con tanto di obbligo di stare presso il proprio domicilio dalle 21 alle 7 - è stato processato questa mattina con rito direttissimo.