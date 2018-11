Omicidio in un appartamento di via Fillak: 52enne rischia trent´anni di carcere

La sentenza è prevista il 5 dicembre

Sampierdarena - Trent’anni per Javier Pareja Gamboa, operaio di 52 anni accusato di avere ucciso lo scorso aprile la moglie Angela Reyes Coello, di 46 anni, nella loro casa di via Fillak, a Genova: è la richiesta del pubblico ministero Gabriella Marino nell’udienza che si è tenuta questa mattina a Palazzo di Giustizia. La sentenza è prevista il 5 dicembre.



Rabbia - Questa mattina parenti e amici della vittima hanno raggiunto il Tribunale partendo da piazza De Ferrari indossando maglie con la foto della donna. L’uomo era stato arrestato dopo tre giorni di fuga e aveva confessato il gesto.



Dinamica - Secondo una prima ricostruzione l' uomo era rientrato dall'Ecuador dopo alcuni mesi per cercare di raddrizzare il matrimonio. Dopo l’omicidio aveva vagato in città prima di essere fermato in stato confusionale.