Paura a Sampierdarena, armato di accetta minaccia i passanti: arrestato 29enne

Sampierdarena - Nel primo pomeriggio di ieri un 29enne di origini nigeriane ha iniziato a dare in escandescenze in mezzo a piazza Vittorio Veneto, a Sampierdarena, apparentemente senza alcun motivo.



Come in un film - Il giovane ha iniziato la sua folle scenata dapprima colpendo con una bottiglia un uomo che stava aspettando il bus, e in seguito allontanandosi e per tornare poco dopo armato di un’accetta, con la quale ha iniziato a minacciare i passanti spaventati.

A quanto pare il 29enne avrebbe perso le staffe a seguito di una discussione con un cittadino pakistano alla fermata dell’autobus: inizialmente la lite sembrava aver avuto fine nel momento in cui il nigeriano si è allontanato, ma quando passanti e commercianti della zona lo hanno visto tornare prima con una bottiglia di vetro - con cui ha, per l'appunto, colpito il pakistano alla testa - e in un secondo momento con un'accetta, hanno deciso di dare immediatamente l'allarme. Un passante ha provato a bloccarlo in via Cantore, ma il suo gesto ha ricevuto in cambio una testata in pieno volto, per la quale è pure finito in ospedale.

Immediato l'intervento della polizia, che ha rintracciato il ragazzo disarmato in via Nicolò d’Aste (senza più l’accetta): dopo alcuni tentativi di opporre resistenza, il 29enne è stato portato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.