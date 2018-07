Sampierdarena - Questo pomeriggio alle 16.30 circa, la prima partenza della sede centrale si è diretta in Via Dino Col per l'incendio di un bus AMT della linea 18.



L'autista ha fatto prontamente scendere i passeggeri mettendoli in salvo ed ha provato a spegnere le fiamme con 2 estintori a polvere senza riuscire a fermare il rogo.



Le fiamme uscivano dal vano motore e avevano interessato anche parte della zona passeggeri. Con l'utilizzo della schiuma antincendio i pompieri hanno avuto la meglio sulle fiamme in breve tempo.







Il traffico è rimasto completamente bloccato e la polizia locale lo ha gestito. Il 118 è giunto in via precauzionale. Non risultano feriti.