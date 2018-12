Piazza Montano, arriva la telecamera per il controllo sulla corsia dei bus

Sampierdarena - Amt informa che a partire da lunedì 17 dicembre 2018, sarà attivata la nuova telecamera a controllo della corsia riservata di piazza Montano per il rilevamento dei transiti e delle soste non autorizzate.



Fasi - Da lunedì 17 dicembre 2018 a domenica 6 gennaio 2019 verrà avviata una fase di test della funzionalità tecnica del sistema che non prevede l’elevazione di sanzioni con la telecamera. A partire da lunedì 7 gennaio 2019 la telecamera di piazza Montano sarà pienamente operativa ed attivata per il rilevamento e il sanzionamento della sosta e dei transiti non autorizzati ai fini dell’applicazione delle sanzioni di legge.



Bus - «Ricordiamo che la corsia gialla di piazza Montano è riservata al transito dei mezzi pubblici tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 6.30 alle 20.00. L’attività di controllo con telecamere sulle corsie riservate permette, grazie all’effetto deterrente, di scoraggiare i transiti irregolari sulle corsie dedicate ai mezzi pubblici con riflessi positivi per il trasporto pubblico in termini di qualità del servizio offerto».