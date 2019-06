Ponte Morandi, tutto pronto per la demolizione delle pile 10 e 11: «Il 18 spiegheremo tutto»

Sampierdarena - «Non ci sono novità: il piano sta andando avanti come deve andare, e noi stiamo preparando tutto per la demolizione». Questo il commento del Sindaco di Genova Marco Bucci in merito alla quanto mai prossima demolizione delle pile 10 e 11 di Ponte Morandi.



Il punto - «Il 18 faremo due riunioni - una a nord e una a sud del Ponte, come richiesto dai cittadini - in cui spiegheremo le modalità di evacuazione, a seguito dell'esplosione, quelle di rientro». Non resta, dunque, che aspettare qualche giorno prima di avere informazioni più precise sulla questione.