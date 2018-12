Problema a una calderina in un appartamento a Sampierdarena: tre persone intossicate

Trasportate al San Martino per le cure del caso

Sampierdarena - Un problema alla calderina e tre persone rimangono intossicate da monossido di carbonio: l’episodio è avvenuto la scorsa notte in una casa di Sampierdarena, in via di San Bartolomeo del Fossato.



Feriti - Sul posto sono giunti i vigili del fuoco per riparare il danno e i sanitari che hanno trasportato i tre feriti all’ospedale San Martino per le cure del caso.