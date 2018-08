Rogo di scooter in via Albertazzi, immediato l´intervento dei Vigili del Fuoco

Non si conoscono ancora le cause dell'incendio

Sampierdarena - Una notte di fuoco a San Benigno, dove - per motivi ancora da definire - intorno a mezzanotte due motorini sono andati in fiamme.



L'incendio - Grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco le fiamme sono state sedate in breve tempo, evitando che il rogo si allargasse ulteriormente e potesse fare danni peggiori. I due mezzi coinvolti sono stati totalmente distrutti dalle fiamme, ma le cause per il momento sono ancora sconosciute: tra le ipotesi, comunque non manca quella dell'incendio doloso, anche se le motivazioni rimangono da chiarire.