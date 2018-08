Sampierdarena - Scoperto a rubare un cellulare alla Fiumara, un genovese di 27 anni è stato arrestato per furto aggravato. E’ successo nella serata di ieri.



Il giovane è entrato in un negozio, ha rotto la confezione di un cellulare del valore di 700 euro, per poi cercare di uscire senza pagare. Un addetto alla vigilanza, che non lo aveva perso di vista, lo ha però bloccato. I poliziotti, intervenuti in soccorso del dipendente, hanno così arrestato il 27enne.