Rubano in un minimarket e prendono a testate il commesso bengalese: nei guai due genovesi

Sampierdarena - Poco prima della mezzanotte di ieri due volanti della Polizia di pattuglia in via Buozzi hanno ricevuto da alcuni cittadini la segnalazione di una coppia che si stava allontanando a piedi in fretta e furia a seguito di una rapina.



Una volta fermatisi, i poliziotti hanno prima individuato la vittima dell'aggressione - un 23enne bengalese dipendente di un minimarket di Via Buozzi, in quel momento soccorso da un passante mentre stava evidentemente sanguinando dalla bocca - dunque hanno inseguito i fuggiaschi, bloccandoli lungo le scale che conducono alla stazione metropolitana di Dinegro. Dal racconto della vittima e dei testimoni, gli agenti sono riusciti a ricostruire l'accaduto: pare, infatti, che - colti sul fatto dopo aver tentato di portar via un sacchetto di cipolle esposto all'esterno del negozio - i malviventi (due genovesi rispettivamente di 30 e 43 anni) abbiano finto di restituire la refurtiva al 23enne, salvo poi colpirlo con una testata in pieno volto e fuggire brandendo due cocci di bottiglia.



Entrambi arrestati, i due (risultati pregiudicati) sono stati associati alle carceri di Marassi e Pontedecimo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.