Sampierdarena, 19enne ipovedente cade dalla tromba delle scale e muore

Sampierdarena - Un ragazzo di 19 anni, ipovedente, è morto ieri sera cadendo dalla tromba delle scale: la tragedia è avvenuta in un palazzo di via Cantore, a Sampierdarena.



Dinamica - Secondo una prima ricostruzione il giovane è andato sulle scale per chiamare l’ascensore in attesa dell’arrivo della madre con cui doveva uscire. Quando però la donna è arrivata il 19enne aveva compiuto un volo di diversi metri.



Indagine - Sul posto sono giunti i soccorritori ma non c’è stato nulla da fare il giovane è morto sul colpo. Toccherà alla Polizia fare luce sull’accaduto ma secondo i primi accertamenti si sarebbe trattato di una fatalità.