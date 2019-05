Sampierdarena, appartamento in fiamme nella notte: muore cane dei proprietari

Sampierdarena - Intorno alle 2 di questa notte un appartamento sito al terzo piano di un palazzo di Sampierdarena ha preso fuoco per cause ancora da accertare. Al momento dell'incendio all'interno dell'immobile erano presenti solo i due cani degli abitanti: uno di loro, purtroppo, non ce l'ha fatta.



L'incendio - L'allarme è stato dato da alcuni vicini che - accortisi delle fiamme - hanno immediatamente chiamato i Vigili del Fuoco. L'immobile - pieno di oggetti, tra mobili e rifiuti vari - ha preso fuoco per cause ancora da accertare: l'unica cosa certa è che - data l'imponenza delle fiamme - i pompieri sono stati costretti a evacuare l'intero stabile.

Al suo interno nel momento in cui sono divampate le fiamme solo i due cani dei proprietari: uno, purtroppo, è morto tra le fiamme, mentre il secondo risulta al momento affidato a cure veterinarie.