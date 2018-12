Sampierdarena - Un centauro è rimasto gravemente ferito questa mattina in un incidente avvenuto in via di Francia tra un’auto e una moto.



Cure - Il motociclista è stato prima soccorso e poi trasportato in ospedale in gravi condizioni ma non è in pericolo di vita. La sezione Infortunistica della Polizia Municipale ha svolto i rilievi per fare luce sul sinistro. Nella zona durante la mattinata ci sono stati problemi al traffico.