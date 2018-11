Sampierdarena - Intorno alle 7 di questa mattina un importante incendio di una macchina parcheggiata ha reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco in via Spataro, dietro il centro sportivo Crociera di Sampierdarenna.



L'intervento - La macchina è stata completamente distrutta dalle fiamme, mentre fortunatamente non ci sono stati feriti. Le cause del rogo risultano ancora ignote, ma non si esclude l'ipotesi del dolo.