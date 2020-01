Sampierdarena, blitz della Polizia Locale: trovate 21 persone irregolari

Sampierdarena - Ventuno persone senza contratto d’affitto e residenza registrata sono state scoperte dagli agenti della Polizia Locale questa mattina al civico 18 di via Dottesio a Sampierdarena.



L’edificio è composto di 13 appartamenti, tutti intestati ad un solo proprietario ma due risultavano completamente sfitti. Proprio da uno di questi, all'ultimo piano, hanno tentato di calarsi dalle grondaie due stranieri che hanno rischiato la vita per tentare di sfuggire. Proprio l'ampio spiegamento di forze ha consentito di individuarli mentre tentavano di dileguarsi.



“Su questo lavoro di prevenzione per la sicurezza pubblica e di indagine sulla regolarità delle registrazioni e del pagamento delle tasse - dice l'assessore alla Sicurezza del Comune, Stefano Garassino - abbiamo puntato molto e, grazie sia alla Polizia Locale sia all'Agenzia delle Entrate stiamo ottenendo ottimi risultati. Non solo è importante scoprire se i proprietari o chi subaffita non registrano regolari contratti, ma è anche fondamentale scoprire chi, nella nostra città, vive come un fantasma, non registrato né alla questura né all'anagrafe, rappresentando una possibile causa di forte pregiudizio per la sicurezza della città. Oltre agli interventi della Polizia locale sul territorio, questa attività di prevenzione studiata ad hoc è progetto pilota in tutta Italia”.