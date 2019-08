Sampierdarena, cane cade dal terrazzo e atterra su un passante: brutto spavento, ma entrambi salvi

Sampierdarena - Decisamente una brutta mattinata quella vissuta questa mattina in corso Martinetti da un 50enne che - mentre stava passeggiando per la via - è stato letteralmente travolto da un cane, suo malgrado volato giù dal quindo piano di un palazzo per cause ancora da accertare.



L'incidente - Fortunatamente né l'uomo né l'animale sembrano essere in pericolo di vita. Alcuni passanti, dopo aver assistito alla scena, hanno subito allertato il 118, i cui militi sono intervenuti tempestivamente, trasferendo l'uomo al Galliera per effettuare alcuni accertamenti. Il malcapitato cane, invece, è stato subito portato da un veterinario, ma - stando a quanto riportato - sembrerebbe essere uscito praticamente indenne dalla brutta caduta.