Sampierdarena, crolla capannone dismesso in via Grossi: un brutto spavento, ma nessun ferito

Sampierdarena - Momenti di paura quelli vissuti martedì sera in via Tommaso Grossi, nel quartiere di Sampierdarena, dove poco dopo le 21 un capannone dismesso di un ex opificio è improvvisamente crollato (fortunatamente senza causare ulteriori danni a cose o persone).



L'intervento - I Vigili del Fuoco sono sopraggiunti immediatamente sul posto, accompagnati dalle unità cinofile, il cui intervento è stato indispensabile per accertare che all'interno dell'edificio crollato non ci fossero persone: una volta appurato ciò, gli operatori hanno dato inizio alla bonifica dell'edificio, durante la quale una parte della strada è stata chiusa per ragioni di sicurezza.



[Foto di archivio]