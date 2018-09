Sampierdarena, degrado e delinquenza nel voltino della ferrovia. Rossi: «La cittadinanza sopporta da 15 anni, ora basta»

Secondo il consigliere, la soluzione più sensata potrebbe essere l'installazione di un ecopunto nell'area

Sampierdarena - Secondo il consigliere comunale della Lega Davide Rossi, il voltino della ferrovia che collega via Buranello e via Orsolino - nei pressi dall’ex cinema Splendor - è diventato «un dormitorio per sbandati, un orinatoio e una zona di spaccio serale» Il problema va avanti da circa 15 anni, «ma ora sta diventando insostenibile».



Il voltino della discordia - «Da circa 15 anni la questione si percuote sui cittadini sampierdarenesi, non se ne può più». Il voltino della stagione - a regola utilizzato come passaggio da via Buranello a via Orsolino - è da anni teatro di fenomeni di accattonaggio e delinquenza, senza dimenticare che spesso la zona viene utilizzata come discarica abusiva. Secondo il consigliere Rossi, in un contesto come questo la soluzione migliore potrebbe essere «l’installazione di un ecopunto: in questo risolverebbe tutti i problemi e darebbe alla cittadinanza un nuovo punto di raccolta rifiuti».

La questione e la relativa ipotesi di soluzione sono state già comunicate all'assessore all'Ambiente e Rifiuti Matteo Campora, che sta prendendo seriamente in esame l'ipotesi di riqualificare la zona in tal modo e successivamente provvedere all'installazione di un ecopunto controllato. Si attendono sviluppi.